Холдинг «Агросила» вложит в «Птицефабрику Пермскую» более 300 млн рублей

Холдинг «Агросила» планирует инвестировать около 344 млн руб. в развитие «Птицефабрики Пермская» в 2026 году. Деньги направят на реконструкцию существующих птичников и завершение строительства нового корпуса, что позволит увеличить производственную мощность предприятия на 2 тыс. т мяса птицы в год в живом весе. Об этом сообщила ТАСС гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова.

По словам госпожи Барсуковой, сейчас мощность «Птицефабрики Пермская» составляет 42 тыс. т в живом весе в год. Модернизация позволит не только нарастить объемы производства, но и расширить географию поставок продукции. В частности, предприятие планирует активнее выходить на рынки Челябинской области, Башкирии и Удмуртии.

«Птицефабрика Пермская» стала частью холдинга в 2023 году. По итогам 2025 года общий объем инвестиций в площадку составил 1,5 млрд руб. Большую часть денег направили на поддержку производственных мощностей, диверсификацию ассортимента и приобретение новой сельскохозяйственной техники.

АО «Агросила» входит в число ведущих агропромышленных компаний России. В состав холдинга входит 24 предприятия, которые специализируются на выращивании зерновых, производстве мяса птицы, сахара и молочных продуктов.