В США более 40 млн человек оказались в зоне предупреждения о метели

Около 41 млн жителей северо-восточного побережья США оказались в зоне предупреждения об ухудшении погодных условий из-за снегопада. Возникшая метель оставила без света более 100 тыс. домов. Об этом сообщает NBC News.

По данным синоптиков, в отдельных регионах страны ожидаются сугробы высотой до 60 см, а также порывы ветра более 30 м/с. Штаты Род-Айленд, Пенсильвания, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси объявили режим чрезвычайной ситуации. Власти регионов вводят ограничения для граждан, закрывают учебные учреждения.

Большая часть отключений электричества пришлась на штаты Делавэр, Нью-Джерси, Вирджинию и Мэриленд. Также в аэропортах северо-восточной части страны отменяют тысячи рейсов. NBC пишет, что труднее всего с отправкой самолетов в воздушных гаванях Нью-Йорка.