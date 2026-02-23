Посольство России опровергло сообщения об отправке на Кубу танкера с нефтью

Посольство России на Кубе опровергло сообщения о якобы отправленном на Кубу танкере Sea Horse с более чем 200 тыс. баррелей нефти в сопровождении эсминца «Мад 2034». МИД России подобных заявлений не публиковал, распространенная информация не соответствует действительности, сообщили в Telegram-канале диппредставительства.

Посольство призвало граждан пользоваться только официальными источниками информации, приложив ссылки на сайт, а также соцсети российского МИДа и самой дипмиссии. «Не дайте себя обмануть!» — заявили дипломаты.

В конце января президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт товаров из стран, которые поставляют нефть на Кубу. В стране начался дефицит топлива, в том числе авиационного, а также возникли перебои с электричеством. Российская сторона пообещала направить Кубе гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов.