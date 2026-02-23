FT: США за месяц значительно нарастили авиационную группировку около Ирана

Количество американских истребителей на базах в Иордании и Саудовской Аравии за месяц сильно выросло, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные спутниковых снимков. Подготовка к возможным военным действиям против Ирана продолжается, несмотря на заявления Тегерана о том, что шанс на дипломатическое разрешение конфликта с Вашингтоном велик.

По оценкам Тель-Авивского университета, на базе Муваффак Салти в Иордании замечены 18 истребителей F-35, а также 17 самолетов F-15 и 8 штурмовиков А-10. Вместе с тем на базе зафиксированы самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 и транспортная авиация. Скопление военных сил также наблюдается на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, где идентифицированы самолеты системы AWACS, а также транспортные C-130 и C-5.

Сейчас группировка США на Ближнем Востоке включает два авианосца с десятками истребителей на борту, 16 других военных кораблей и два судна обеспечения, а также около 40 тыс. военнослужащих на наземных базах и в море.

FT отмечает, что это крупнейшая концентрация военно-морских сил на Ближнем Востоке с начала иракской войны 2003 года.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился дать Тегерану 10–15 дней на заключение ядерной сделки. До этого он заявлял, что если власти Ирана не пойдут на соглашение, то их будут ждать «плохие вещи».

Очередная попытка дипломатического урегулирования намечена на 26 февраля в Женеве. Предыдущая встреча делегаций двух стран состоялась 17 февраля.