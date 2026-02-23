NYP: проникнувший в резиденцию Трампа был 21-летним художником

Вооруженный мужчина, которого вчера застрелили при попытке проникнуть в поместье Мар-а-Лаго с дробовиком и канистрой бензина, был опознан как художник из Северной Каролины по имени Остин Такер Мартин. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

Судя по профилям художника, он любил рисовать пейзажи в гольф-клубах. Опубликованные картины не находили большого отклика со стороны интернет-пользователей. Издание пишет, что за день до происшествия его семья сообщала в соцсетях об исчезновении молодого человека и пыталась его найти.

Остин Такер Мартин пробрался на территорию резиденции президента США Дональда Трампа вчера утром. Его обнаружили сотрудники Секретной службы: сначала они приказали ему бросить оружие, но художник требованиям не подчинился. Он попытался направить оружие на агентов, после чего правоохранители открыли огонь, сообщал шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.