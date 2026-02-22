Секретная служба США застрелила проникнувшего в резиденцию Трампа мужчину

Сотрудники Секретной службы США застрелили мужчину, который проник на территорию резиденциипрезидента Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

Инцидент произошел 22 февраля около 1:30 ночи. По данным службы, 20-летний мужчина был замечен у северных ворот с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом. Его личность не раскрывается.

Агенты Секретной службы и заместитель шерифа попытались вступить с ним в контакт, после чего ситуация переросла в столкновение, и правоохранители открыли огонь. Мужчина был смертельно ранен. Никто из сотрудников силовых структур не пострадал. В момент происшествия в резиденции никого не было.

Во время предвыборной кампании летом 2024 года Дональд Трамп пережил покушение. Стрелок, занявший позицию на крыше, произвел несколько выстрелов, одна из пуль задела ухо господина Трампа. Стрелка ликвидировал снайпер.

Осенью того же года около гольф-клуба во Флориде, где в тот момент находился Дональд Трамп, был задержан Райан Раут. Как утверждает Секретная служба США, он прятался в кустах с оружием. Мужчину задержали при попытке к бегству. На месте происшествия обнаружили автомат АК-47 с прицелом, два рюкзака и камеру GoPro. В феврале 2025-го Раут получил пожизненное за покушение на президента.