В Белгородской области пострадал человек при налете БПЛА

Жительница села Пушкарное Белгородской области пострадала при ударе БПЛА по территории частного домовладения. У женщины — баротравма и осколочные ранения головы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Женщину увезли в белгородскую больницу. Губернатор добавил, что при взрыве дрона загорелась надворная постройка атакованного домовладения. Были выбиты окна, поврежден фасад. В четырех соседних домах побились стекла, уточнил господин Гладков.

Ночью Вячеслав Гладков сообщал о массированном ракетном ударе по Белгороду со стороны Украины. Были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и несколько жилых домов.