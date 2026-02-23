В Белгороде были повреждены жилые дома во время ракетного обстрела

При ракетном обстреле по Белгороду было повреждено остекление в двух многоквартирных домах. Также был поврежден фасад социального объекта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Вооруженные силы Украины также применяют беспилотники: во время налета в Белгороде от удара БПЛА была повреждена техника на территории производственного предприятия, добавил господин Гладков.

В Белгородском округе, который также попал под обстрел, в поселке Дубовое повреждено лобовое стекло автомобиля. В селах Никольское и Таврово задело кровли частных домов. О пострадавших не сообщается. Атаки по Белгороду и Белгородскому округу пока не закончились, сообщил глава региона.

До этого губернатор сообщал, что при обстреле были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Жители переживают перебои со светом, теплом и водоснабжением.