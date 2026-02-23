Основатель ЧВК Blackwater вошел в руководство украинского разработчика дронов Swarmer

Основатель американской ЧВК Blackwater и сторонник президента Дональда Трампа Эрик Принс начал работать с украинской компанией Swarmer, специализирующейся на производстве БПЛА. По информации The Guardian, компания подала заявку на первичное публичное размещение акций и пригласила Эрика Принса на роль неисполнительного председателя совета директоров, чтобы он помог сделать компанию более привлекательной для продажи акций.

Swarmer была основана в 2023 году. Компания регулярно появляется в материалах западной прессы вместе с другими украинскими тех-стартапами, которые появились на волне масштабной военной помощи Киеву со стороны США и НАТО, отмечает The Guardian.

В последнее время господин Принс сделал беспилотники центральным направлением своего бизнеса, пишет британская газета. По информации ее источников, бизнесмен заинтересовался Украиной, чтобы наладить связи с местными компаниями для работы в Конго, где, как сообщало Reuters, его наемники работают операторами БПЛА и помогают армии в сражениях против повстанцев. «Он также переманил некоторых операторов, которые служили здесь (на Украине.— "Ъ")»,— заявил источник газеты.

Ранее The Guardian сообщала, что основатель ЧВК хочет купить украинские компании, занимающиеся производством БПЛА и разработкой технологий для них. Для этого он проводит встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками.