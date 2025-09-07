The Guardian: основатель американской ЧВК хочет купить производителей БПЛА на Украине

Основатель американской ЧВК Blackwater и давний сторонник президента Дональда Трампа Эрик Принс активно предлагает свои услуги на Украине. В частности он хочет приобрести украинские компании, занимающиеся производством БПЛА и разработкой технологий для них. Об этом газете The Guardian на условиях анонимности сообщили сразу несколько осведомленных источников. По их данным, господин Принс сейчас договаривается о встречах с высокопоставленными украинскими чиновниками для обсуждения этой темы.

Эксперты, с которыми побеседовало британское издание, отмечают, что такое развитие событий закономерно на фоне заявлений президента США о возможности использования американских военных подрядчиков в послевоенный период на Украине, учитывая тот факт, что беспилотники стали одним из самых эффективных видов вооружений в этом конфликте.

Источники The Guardian отмечают, что украинский рынок сейчас привлекает особое внимание западных инвесторов и оборонных компаний. «Беспилотники — неотъемлемая часть мира частных военных компаний. Если вы ЧВК и у вас нет беспилотника или средств радиоэлектронной борьбы, то вы устарели»,— заявил The Guardian бывший спецназовец из США. Один из источников издания отмечает, что Эрик Принс купит украинских производителей БПЛА, «если те соберутся их продавать». «Для украинцев эти компании сейчас стратегический актив»,— добавил он.

Алена Миклашевская