Фицо потребует прекратить поставки электроэнергии на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что сегодня он нанесет визит к оператору электросетей SEPS и попросит руководство госкомпании остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину. Он заявил, что это будет ответом «на нефтяную и газовую блокаду со стороны Киева». Об этом господин Фицо сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Планы господина Фицо связаны с прекращением транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба», который был поврежден 27 января во время боевых действий. С тех пор прокачка по нефтепроводу не возобновлялась, однако власти Словакии, а также Венгрии, уверены: ремонт завершился еще в начале февраля, и затягивание, в котором представители стран обвиняют Украину, носит политический характер.

Возобновление поставок нефти по «Дружбе» ожидалось с 21 февраля. Однако за день до этого власти Украины перенесли сроки открытия нефтепровода на 24 февраля, сообщал словацкий телеканал ТА3. В Еврокомиссии заявляли, что не будут давить на Украину в этом вопросе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Венгрия и Словакия взялись за рубильник».