ЕК не будет давить на Украину в вопросе восстановления поставок нефти по «Дружбе»

Еврокомиссия не будет давить на Украину в вопросе сроков восстановления поставок нефти по трубопроводу «Дружба», сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. По ее словам, в организации уже осведомлены об остановке импорта сырья в Венгрию и Словакию и анализируют ситуацию.

«Мы находимся в контакте со всеми соответствующими сторонами, включая Украину, чтобы внести ясность в сроки ремонта. Мы... не устанавливаем крайних сроков для этого»,— сказала госпожа Итконен на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

12 февраля Минэкономики Словакии сообщило о приостановке прокачки российской нефти из-за повреждения участка трубопровода «Дружба» на Украине. Издание Portfolio писало, что сырье перестало поступать в Венгрию и Словакию еще в конце января. Страны обратились за помощью к Хорватии, чтобы та транспортировала нефть из России по трубопроводу Adria. Венгерская MOL также попросила разблокировать стратегические запасы нефти, которых государствам хватит на 90 дней. Накануне власти Словакии решили направить 250 тыс. т нефти из стратегических запасов на нужды частного НПЗ Slovnaft.