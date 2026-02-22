На подлете к Москве сбили 24-й беспилотник за день

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ, летевший на Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. Это уже 24-й беспилотник, сбитый на подлете к столице с начала дня.

Из-за налета БПЛА на Московский регион столичные аэропорты дважды приостанавливали свою работу. Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский не принимали и не выпускали самолеты с 15:25 до 16:40 мск и с 18:05 до 19:41 мск. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял как запасной аэродром 10 рейсов, следовавших в Москву. «Аэрофлот» предупредил об изменениях в расписании полетов.