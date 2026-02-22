Пулково принял как запасной аэродром 10 следовавших в Москву рейсов

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял как запасной аэродром 10 рейсов, следовавших в Москву. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в Telegram-канале. Самолеты не могли приземлиться в московских аэропортах из-за временных ограничений.

По состоянию на 20:00 мск, 11 рейсов задержали на вылет более чем на два часа из-за закрытия воздушного пространства в Москве. Пресс-служба Пулково отметила, что с пассажирами работают представители авиакомпании и агенты по гостеприимству аэропорта. Пассажирам предоставляются вода, питание и гостиницы по запросу.

Сегодня аэропорты столицы уже дважды приостанавливали работу — в районе 15:30 и 18:30 мск. Оба раза ограничения действовали около часа. «Аэрофлот» предупредил об изменениях в расписании полетов из-за ограничений в московских аэропортах. Возможны отмены и переносы рейсов.

За день на подлете к Москве был сбит 23 беспилотника. Об уничтожении последнего мэр города Сергей Собянин сообщил в 21:26.