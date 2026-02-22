«Аэрофлот» изменит расписание из-за ограничений в московских аэропортах

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) предупредил об изменениях в расписании полетов из-за ограничений в московских аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале.

По данным авиакомпании, некоторые рейсы могут перенести или отменить. Часть самолетов, следовавших в аэропорты московского авиаузла, направят на запасные аэродромы в других городах. «Перелет рейсов, ушедших на запасные аэродромы, в столицу ожидается после получения согласования о возможности посадки в Москве»,— отметила пресс-служба.

Аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский не принимали и не выпускали самолеты с 15:25 до 16:40 мск. В период с 14:00 до 16:00 мск над московским регионом силы ПВО сбили 15 беспилотников. Позднее Росавиация сообщила, что Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию. Внуково временно не работает.