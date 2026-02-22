Один человек погиб при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области

Мужчина погиб при ударе FPV-дрона по машине в поселке Малиновка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Господин Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Губернатор отчитался о 50 сбитых БПЛА над регионом за сутки — с семи утра 21 февраля до семи утра 22-го.

Сегодня Минобороны дважды отчитывалось о сбитых над регионами России беспилотниках. До 14:00 мск над Белгородской областью уничтожили 52 БПЛА. К 16:00 мск силы ПВО сбили еще 29 дронов.