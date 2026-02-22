Над Россией за шесть часов силы ПВО сбили более 70 беспилотников

Силы ПВО с 8:00 до 14:00 мск сбили над регионами России 73 беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — 52 БПЛА. 18 дронов уничтожили над Белгородской областью, два БПЛА — над Калужской областью, один дрон — над Курской областью.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, над регионом сбили пять беспилотников ВСУ. Пострадавших и разрушений нет. В Белгороде беспилотник ударил по коммерческому зданию, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Власти других регионов о последствиях налета не сообщали.