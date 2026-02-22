За два часа над регионами России сбили более 70 беспилотников

Силы ПВО с 14:00 до 16:00 мск сбили 71 беспилотник ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА сбили над Брянской областью — 29. 15 беспилотников уничтожили над Москвой и Подмосковьем, из них 11 летели на столицу. 15 БПЛА сбили над Калужской областью, восемь — над Белгородской областью, два — над Тульской областью. По одному дрону уничтожили над Курской и Тверской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что FPV-дроны ВСУ ударили по фельдшерско-акушерскому пункту. Пострадавших нет. В Белгородской области из-за удара погиб мужчина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Аэропорты Московского региона не принимали и не выпускали самолеты с 15:25 по 16:40 мск.