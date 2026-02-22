В Академическом районе отменили празднование 23 февраля из-за холодов

В Академическом районе Екатеринбурга празднование Дня защитника отечества 23 февраля отменили из-за ожидающихся холодов. Об этом сообщили в группе администрации района.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями праздничные мероприятия, запланированные на 23 февраля в Преображенском парке, отменяются»,— говорится в сообщении.

Праздник должен был пройти в Преображенском парке. В программе были заявлены концертные номера, полевая кухня, игры для детей.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение об аномальных холодах в Свердловской области с 22 по 27 февраля. В Екатеринбурге 23 февраля ожидается температура -13 градусов.

Анна Капустина