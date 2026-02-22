В свердловском МЧС выпустили предупреждение об аномальном холоде

Свердловчан предупредили об аномальных холодах с 22 по 27 февраля. Предупреждение выпустили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«По данным синоптиков с 22 по 27 февраля в Свердловской области ожидается аномально холодная погода»,— написали в МЧС.

Спасатели порекомендовали отказаться от поездок на автомобиле, оставаться дома. Если выход необходим, рекомендуют одеваться тепло, защищать кожу жирным кремом и дышать медленно носом.

По данным уральского гидрометцентра, днем 23 и 24 февраля в Свердловской области ожидается до -24 градусов, 25 февраля — до -19 градусов. При этом в Екатеринбурге ночью 23 февраля ожидается -22 градуса, днем будет -13 градусов. 24 февраля прогнозируют -8 °C, 25 февраля — -7 °C, 26 февраля — -6 °C. Затем температура воздуха поднимется до -4 градусов.

Анна Капустина