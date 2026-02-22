В Екатеринбурге температура воздуха опустится до -22 градусов

В Екатеринбурге ночью 23 февраля ожидается -22 градуса, следует из данных Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге». Днем будет -13 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

24 февраля прогнозируют -8 , 25 февраля — -7 , 26 февраля — -6 . Затем температура воздуха поднимется до -4 градусов.

«Европейские циклоны попытаются смягчить погоду, поднимая к Уралу более теплый воздух и принося снег»,— указывают в уральском гидрометцентре. Однако морозная погода сохранится до конца февраля.

Ожидается облачная погода, 24 февраля — снег. Ветер в ближайшие дни будет достигать скорости до 8 м/с.

Анна Капустина