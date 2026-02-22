AFP узнало о готовности Сомалиленда передать США военные базы и месторождения

Сомалиленд готов предоставить США доступ к полезным ископаемым и военным базам, сообщило AFP со ссылкой на министра по делам президента Хадар Хусейн Абди. По данным агентства, таким путем отколовшийся от Сомали регион стремится к международному признанию.

«Мы готовы предоставить США эксклюзивный доступ к нашим полезным ископаемым. Кроме того, мы открыты для предложения США военных баз... Мы верим, что сможем договориться с Соединенными Штатами», — заявил Хадар Хусейн Абди.

Сомалиленд с 1991 года фактически действует как самостоятельное государство, однако международное сообщество считает его частью Сомали. В декабре Израиль стал единственной страной в мире, признавшей независимость Сомалиленда. Более 50 государств осудили это решение. Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд назвал решение Израиля «незаконной агрессией».