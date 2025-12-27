Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 50 стран осудили решение Израиля признать независимость Сомалиленда

Решение Израиля признать независимость Сомалиленда вызвало резкую критику со стороны более 50 государств, включая Турцию, Египет, Сомали, Джибути и комитет Африканского союза. Об этом сообщил МИД Египта после совместного телефонного разговора глав дипломатических ведомств этих стран.

В заявлении египетского ведомства подчеркивается, что признание независимости Сомалиленда представляет опасный прецедент и угрожает международному миру и безопасности. Главы МИД Турции, Египта и Джибути подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Сомали. В МИД Саудовской Аравии также раскритиковали шаг Израиля, назвав его попыткой укрепить односторонние сепаратистские меры, противоречащие международному праву.

Премьер-министр Сомали Хамза Абди Барре счел решение Израиля нарушением Устава ООН. По его словам, подобные шаги дестабилизируют ситуацию в регионе и подрывают мирные усилия. Правительство Сомали предупредило о возможных серьезных дипломатических и политических последствиях и оставило за собой право использовать все законные средства для защиты суверенитета.

Сомалиленд с 1991 года фактически действует как самостоятельное государство, однако международное сообщество считает его частью Сомали. В январе 2024 года Сомалиленд и Эфиопия подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание эфиопской военной базы на территории частично признанного государства.

Новости компаний Все