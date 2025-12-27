Более 50 стран осудили решение Израиля признать независимость Сомалиленда

Решение Израиля признать независимость Сомалиленда вызвало резкую критику со стороны более 50 государств, включая Турцию, Египет, Сомали, Джибути и комитет Африканского союза. Об этом сообщил МИД Египта после совместного телефонного разговора глав дипломатических ведомств этих стран.

В заявлении египетского ведомства подчеркивается, что признание независимости Сомалиленда представляет опасный прецедент и угрожает международному миру и безопасности. Главы МИД Турции, Египта и Джибути подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Сомали. В МИД Саудовской Аравии также раскритиковали шаг Израиля, назвав его попыткой укрепить односторонние сепаратистские меры, противоречащие международному праву.

Премьер-министр Сомали Хамза Абди Барре счел решение Израиля нарушением Устава ООН. По его словам, подобные шаги дестабилизируют ситуацию в регионе и подрывают мирные усилия. Правительство Сомали предупредило о возможных серьезных дипломатических и политических последствиях и оставило за собой право использовать все законные средства для защиты суверенитета.

Сомалиленд с 1991 года фактически действует как самостоятельное государство, однако международное сообщество считает его частью Сомали. В январе 2024 года Сомалиленд и Эфиопия подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание эфиопской военной базы на территории частично признанного государства.