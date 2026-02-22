Глава ФСБ сообщил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
Заказчиками покушения на первого заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева «однозначно» выступают украинские спецслужбы, однако в деле просматривается кураторство третьих стран, в том числе «британский след». Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в комментарии «Вестям».
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Господин Бортников добавил, что ответные меры на теракты со стороны Киева принимаются, но это «деликатный вопрос».
Покушение произошло утром 6 февраля возле дома на Волоколамском шоссе. В генерал-лейтенанта несколько раз выстрелили, после чего нападавший скрылся. Господина Алексеева госпитализировали, на следующий день он пришел в сознание после операции.