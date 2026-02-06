Что известно о покушении на замглавы ГРУ Владимира Алексеева

В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Что известно на данный момент — по сообщениям официальных лиц и публикациям СМИ.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев

