Что известно о покушении на замглавы ГРУ Владимира Алексеева
В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Что известно на данный момент — по сообщениям официальных лиц и публикациям СМИ.
Генерал-лейтенант Владимир Алексеев
Фото: Министерство обороны России
- Около 07:00 мск в лифтовом холле одного из домов на Волоколамском шоссе неизвестный выстрелил в спину генерал-лейтенанту Минобороны Владимиру Алексееву.
- Владимир Алексеев был госпитализирован в реанимационное отделение одной из московских больниц. Его состояние оценивается как тяжелое. «У него три пули в груди», — сообщил Владимир Рогов.
- Алексеев — Герой России, первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ). Алексееву 64 года.
- Кто стрелял во Владимира Алексеева, мужчина или женщина — неизвестно. Прокуратура Москвы в пресс-релизе обозначает преступника как «неизвестное лицо». Ведется розыск.
- На месте происшествия работают силовые службы. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК).