Медстраховка осталась без гарантий

Туристы в Индии столкнулись с проблемами из-за страховок. Частные клиники больше не могут работать с российскими организациями напрямую, а только через посредников. Об этом “Ъ FM” рассказали в компании «Евроинс Туристическое страхование». Поводом для разбирательств стал случай с российской туристкой, скончавшейся на Гоа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным Telegram-каналов, 56-летней москвичке стало плохо после купания. Ее дочь обратилась в «Евроинс», где женщины приобретали полис. В госпитале туристка скончалась, а семье выставили счет почти на $1,5 тыс. Страховая компания предложила дочери самостоятельно его оплатить, а после обратиться за компенсацией.

Директор филиала «Евроинс Туристическое страхование» Юлия Алчеева в беседе с “Ъ FM” отметила, что все обязательства по страховому случаю будут выполнены. По ее словам, туристы в Индии, несмотря на новые ограничения, продолжат получать медицинскую помощь:

«Мы не прекращали заниматься этой ситуацией. Единственное, мы не смогли это сделать прямым договором с больницей, потому что Индия изменила протокол в одностороннем порядке. Имеется в виду счет на доплату в $1,5 тыс., который был выставлен в больнице. Мы сотрудничаем с консульством и ритуальным агентством, покупаем билеты, все идет своим чередом. Если больница сейчас нам выставит новый счет через новых провайдеров, значит, получат оплату по безналу.

Если же дочь сама его оплатит, то потом в России подаст документы на возмещение этих расходов. В нашей компании мы даем два года на то, чтобы собрать документы, их привезти и получить деньги.

В этом случае индийская сторона в одностороннем порядке, никого не предупредив, вот так совершенно некрасиво, я считаю, себя повела. Мы с государственными учреждениями никогда не работали напрямую, это обычная история. Но с коммерческими больницами и клиниками всегда сотрудничали.

Как выяснилось, они с января вдруг перестали поддерживать прямые договоры с российскими страховыми компаниями, фактически их расторгли в одностороннем порядке.

Мы вынуждены сейчас очень быстро перезаключать соглашения с их местными ассистентами. Просто это не за одну секунду делается. Туристы здесь ни при чем. Это не значит, что людей не лечат. Туристами занимаются, их вывозят, транспортируют, вопросов нет. Дело только в оплате: кто будет платить? Если сам гражданин, то клиники с радостью возьмут деньги напрямую либо через страховую.

Естественно, наши граждане, выезжающие за рубеж, привыкли, что у них есть туристическая страховка, так же, как и во всем мире: никто с кэшем или картами с огромными суммами на балансе не путешествует».

Запрет на прямую работу с российскими страховщиками есть и в других странах. Среди них — Куба, Доминикана, Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Мексика. Там у всех игроков есть так называемые партнеры-ассистансы. Это местные организации, которые ведут переговоры с клиниками и берут на себя финансовые гарантии.

Однако схема, при которой путешественника просят оплатить счет самостоятельно, также вполне законна, говорит адвокат в сфере защиты прав туристов Маргарита Еремеева. По ее словам, дочь умершей женщины может рассчитывать и на моральную компенсацию:

«Я так понимаю, что эти ограничения не вчера возникли. В общем-то, страховая компания должна была уже об этом знать. Другой вопрос, когда этот полис был приобретен. Может быть, прежде чем его оформлять, надо знакомиться с правилами страхования. Как правило, репатриация тела требует дополнительного денежного покрытия.

Второе правило страхования — сам договор опубликован всегда на сайте компании. Схема, при которой страховщик сам организовывает лечение посредством ассистентской компании либо напрямую, такова: приезжает скорая помощь, при необходимости следует госпитализация, лечение. То есть страховщик обо всем договаривается, сразу гарантирует и финансирует оплату, и человек просто получает медицинскую помощь. Либо это другой вариант, и страховщика в любом случае нужно об этом уведомить. Тогда расходы первоначально турист несет самостоятельно, а потом предъявляет эти расходы для возмещения.

Именно поэтому предпочтительным вариантом является, когда страховая компания это делает самостоятельно и платит сразу своими деньгами. Обычно все так. Здесь, возможно, это действительно связано с каким-то законодательным регулированием. Но получается, что страховая компания просто еще не перестроилась. Я думаю, что они сейчас примут какие-то меры именно в организационных моментах и найдут возможность каким-то образом оплатить.

Вместе с тем даже если дочери сейчас безболезненно по заявлению возместят расходы (ну, предположим, найдет она деньги: кто-то ей поможет, переведет, она сумеет рассчитаться), то получится, что страховая компания физические и нравственные страдания-то явно причинила. Неопределенность — это нарушение».

В Российском союзе туриндустрии заявили РБК, что официально индийские власти не меняли систему расчетов, а ограничения, с которыми столкнулись туристы, это, вероятно, частный случай. Но при этом надо учитывать и возможные проблемы у компаний с переводом валюты за рубеж, добавили в РСТ.

В конце 2025 года российская туристка застряла в одной из бразильских клиник, ожидая экстренную операцию, которую якобы откладывали из-за страховой компании. В беседе с “Ъ FM” девушка поделилась, что спустя 18 дней оплата так и не поступила, а без денег бразильские врачи не могли ее оперировать. Однако, в страховой компании заявляли, что госпиталь получал гарантии оплаты, а операцию откладывали по медицинским показаниям.

Анна Кулецкая