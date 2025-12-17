Медстраховка на паузе

Российская туристка почти три недели находится в бразильской клинике и ожидает операции, которую якобы откладывают из-за страховой. Счет, как выяснил “Ъ FM”, уже превышает 1 млн руб., а деньги так и не поступили. С чем связана задержка оплаты? И что делать, если медицинский полис «завис» за границей? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Россиянка Рената Стар поехала в Бразилию на концерт Dua Lipa, но оказалась на больничной койке. Девушка успела посмотреть Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, статую Христа с вертолета и даже сходить на выступление британской поп-дивы. Музыкальный тур на 11 дней с перелетом обошелся ей в 300 тыс. руб. Но буквально за пару дней до отъезда в Россию, с острой болью в животе россиянка попала в местную клинику. Сначала вопрос пыталось решить агентство Far From Home, что организовало поездку и оформляло медицинскую страховку для выезжающих туристов.

Девушку госпитализировали и назначили срочную операцию, так как, по словам доктора, мог развиться абсцесс, рассказала сама Рената Стар в интервью “Ъ FM”. Но ее так и не сделали. И компания «АльфаСтрахование», как утверждает Рената, до сих пор не закрыла вопрос по оплате счета клиники: «В клинике Quali Ipanema в Рио-де-Жанейро нахожусь уже 18-й день, и решения страховой компании до сих пор нет. Оплату клиника так и не получила, счет составляет уже около 1 млн. руб. Все необходимое лечение я получила, прошла курс капельниц и антибиотиков. Третья томография показала, что назначение на операцию сохраняется. Без оплаты они не могут ее провести».

Однако страховая заявляет, что клиника получила гарантии оплаты. А операцию, как сообщили “Ъ FM” в пресс-службе «Альфа Страхования», «отложили по медицинским показателям. Ее проведут, как только позволит состояние пациентки. Все счета буду оплачены в полном объеме». Однако туристка подозревает страховую в искажении фактов и не исключает, что будет судиться, как только вернется в Россию. Судя по переписке «Альфа Страхования» с зарубежным партнером GVA Assistance, (скриншоты есть в распоряжении “Ъ FM”) клиника просила полной оплаты счета, деньги перевели, но они якобы зависли из-за санкций.

Такое действительно возможно, не исключает директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое страхование» Юлия Алчеева: «Медицинское учреждение никогда не станет откладывать манипуляцию для спасения жизни и здоровья пациента из-за ожидания оплаты счета или гарантий. Согласно протоколу, сначала проводятся все необходимы процедуры, а дальше уже решается параллельно вопрос, кто за это платит. Все страховые не напрямую коммуницируют с лечебными учреждениями, а через партнеров сервисной компании. И всегда может вмешаться человеческий или технический фактор, но это не получение денег физически, а именно гарантийное письмо».

Если ситуация требует госпитализации или срочного лечения, турист по согласованию со страховой может сам все оплатить, а потом дожидаться возмещения. Чаще так делают, когда речь идет о сотнях евро. В случае с пациенткой в клинике Рио-де-Жанейро, первый счет за операцию и содержание был на сразу на 33 тыс. реалов — это почти 500 тыс. руб. На практике такие дела чаще заканчиваются судебными разбирательствами. И прежде чем выезжать за границу, стоит обратить внимание на условия туристического полиса, подчеркивает директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко: «При подписании договора туристу важно само наличие страхового полиса, а не то, что в нем указано. Например, человек купил страховку для путешествия, в котором собирался осматривать достопримечательности, а потом полез в горы и попал на больничную койку. В таком случае страховая компания имеет право отказать.

Все разбирательства начнутся только после того, как турист вернется на родину и начнет предъявлять претензии через суд. На этой стадии должны подключаться юристы, которые будут общаться со страховщиком».

Сценариев вернуть деньги по медстраховке у туристов, как выяснится, немало. Но бывают случаи, как уже рассказывал “Ъ FM”, когда клиника отпустила клиента, страховая вроде все оплатила, а потом выясняется, что счет не закрыт. Его отправляют на российский адрес пациента, а в случае неоплаты, как говорят юристы, туриста могут внести в черный список и закрыть въезд в страну.

Аэлита Курмукова