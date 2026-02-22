В Энергодаре восстановят водоснабжение в течение часа

Разворот системы водоснабжения в Энергодаре займет около часа. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в Telegram-канале.

Параллельно подключают газовые котлы в 1-м и 2-м микрорайонах от резервного источника электроснабжения. Медсанчасть получает питание от дизель-генераторов. Господин Пухов назвал ситуацию сложной.

Ранее Максим Пухов сообщал, что специалисты приступили к подготовке запуска водоснабжения и газовых котлов, что позволит обеспечить теплом микрорайоны 3, 4, 5 и 7.

Утром в городе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остается часть муниципалитетов Запорожской области.