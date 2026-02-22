У большинства банкротов сумма долга не превышает 500 тысяч рублей
Задолженность до 500 тыс. руб. имеют 181,9 тыс. россиян, которые получили статус банкрота. Это наибольшая группа по численности, пишет РБК со ссылкой на данные «Скоринг Бюро».
Вторая по численности группа — банкроты с долгами от 500 тыс. до 1 млн руб. Их насчитывается 115,5 тыс. человек. 120 тыс. россиян имеют долги в размере от 1 млн до 2,5 млн руб., еще 39,3 тыс. человек — от 2,5 млн до 5 млн руб. Долги свыше 5 млн руб. имеют 19,9 тыс. россиян, признанных банкротами.
Как узнал «Ъ», Минэкономики подготовило пакет законопроектов о порядке снятия уголовного ареста с имущества банкротов. Сейчас пробел в регулировании приводит к невозможности распределения имущества должника между кредиторами и к затягиванию банкротства.
Подробнее — в материале «Ъ» «Банкротство освобождают из-под ареста».