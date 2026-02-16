Банкротство освобождают из-под ареста

Минэкономики во исполнение решения Конституционного суда (КС) подготовило пакет законопроектов о порядке снятия уголовного ареста с имущества банкротов. Сейчас пробел в регулировании приводит к невозможности распределения имущества должника между кредиторами и к затягиванию банкротства. Требования потерпевших будут включаться в реестр, арест же (в том числе частично) сможет снимать уголовный суд. Эксперты приветствуют появление поправок, хотя и отмечают ряд спорных вопросов, которые можно скорректировать уже после внедрения механизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Минэкономики разработало законопроекты о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, законы о банкротстве и исполнительном производстве, касающиеся снятия уголовного ареста с имущества лица, признанного банкротом. Инициатива разработана во исполнение решения КС, который в конце 2025 года установил отсутствие надлежащего правового механизма снятия ареста с имущества банкрота, наложенного по гражданскому иску в рамках уголовного дела (см. “Ъ” от 17 декабря). Наличие такого пробела приводит к отказам судов снять уголовный арест с активов, в итоге их невозможно продать и разделить деньги между кредиторами, что существенно, на годы, затягивает банкротное дело.

Предложенный Минэкономики механизм схож с установленным КС временным порядком. Арбитражный суд, рассматривающий банкротное дело, по заявлению кредиторов или арбитражного управляющего (АУ) может включить в определенную очередь реестра требования лица, заявившего в уголовном деле гражданский иск, в связи с которым и наложен арест.

Это может быть сделано вне зависимости от наличия согласия потерпевшего. Банкротное дело может быть приостановлено до вступления в силу приговора.

Арест по ходатайству АУ снимает суд, рассматривающий уголовное дело, и может частично сохранить арест, если долг перед потерпевшим относится к третьей (общей) очереди в банкротстве и тот с учетом других кредиторов будет «полностью либо в значительной степени лишен возможности удовлетворения своих требований». Если актив неделимый, арест может быть снят с обязательством АУ перечислить часть выручки от продажи имущества на депозит уголовного суда.

Уголовные штрафы предлагается погашать в рамках банкротства в составе требований кредиторов третьей очереди — КС отмечал неопределенность в этом вопросе. Как поясняют в Минэкономики, изменения «обеспечат взвешенный механизм разрешения вопросов, связанных с уголовно-правовыми аспектами при достижении общих целей института банкротства, на которые указал КС». Это позволит сократить срок процедуры банкротства, сохранив гарантии защиты прав потерпевших по уголовным делам.

«Предлагаемые поправки являются первым действенным шагом к решению проблемы уголовных арестов в банкротстве»,— говорит арбитражный управляющий Сергей Домнин. Возможность замены ареста на обязательство АУ после продажи актива перечислить часть денежных средств в депозит суда, по его словам, «позволит решать проблемные вопросы». С одной стороны, поясняет Сергей Домнин, крупные объекты требуют больших денег на содержание, а с другой стороны, «в банкротстве редко бывает источник финансирования, а уголовные дела длятся долго и в итоге такие расходы могут "съесть" значительную сумму выручки».

Старший юрист BFL | Арбитраж.ру Антон Кравченко считает полезными положения о том, что банкротство будет основанием для окончания исполнительного производства по взысканию уголовного штрафа, а введение процедуры банкротства в отношении осужденного станет уважительной причиной для неуплаты такого штрафа, назначенного приговором суда.

Вместе с тем возможность уголовного суда с учетом всех обстоятельств дела приоритизировать требования гражданского истца вызывает опасения у экспертов. «Эта норма, по сути, предоставляет уголовному суду неограниченные полномочия в этой части»,— указывает господин Домнин. На судью по уголовному делу возлагают несвойственную ему функцию оценки перспектив удовлетворения требований кредиторов, что потребует времени для изучения материалов дела, а также может привести к судебным ошибкам, поскольку уголовный судья не является специалистом по банкротству, предупреждает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Кроме того, он обращает внимание на нерешенную проблему приостановки процедуры банкротства дела в ожидании приговора по уголовному делу, которое тоже может быть приостановлено из-за невозможности найти преступника. Тогда арест с имущества для продажи его в банкротстве не снимется никогда, в итоге страдают интересы всех кредиторов.

Тем не менее эксперты приветствуют начало законодательного решения проблемы с уголовными арестами в банкротстве. В любом случае, считает Сергей Домнин, «нужно внедрить инструмент снятия арестов в практику, чтобы через некоторое время можно было проанализировать ее и вносить корректировки».

Евгения Крючкова, Анна Занина