В Ярославской области произошла задержка поездов

Шесть пассажирских поездов задержались в Ярославской области из-за остановки грузового состава. Об этом сообщили в Северной железной дороге (СЖД).

Грузовой поезд остановился из-за технической неисправности на участке Берендеево – Ростов Великий. Из-за этого опоздали пассажирские поезда №70 Москва – Чита (+3 часа 12 минут), №744 Москва – Кострома (+2 часа 30 минут), №104 Москва – Ярославль (+1 час 46 минут), №6008 Александров – Ярославль-Главный (+1 час 57 минут), №6009 Ярославль-Главный – Александров (+1 час 12 минут), 746 Москва - Кострома (+52 минуты).

Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам помощь и содействие. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Северная железная дорога сообщила о принятых мерах для сокращения времени задержек и принесла извинения пассажирам за неудобства.

Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о движении поездов перед поездкой. Северная железная дорога продолжает мониторинг ситуации и информирует об изменениях в расписании.

Антон Голицын