«Локомотив» вырвал победу у минского «Динамо» в серии буллитов

Ярославский ХК «Локомотив» одолел на домашнем льду минское «Динамо». «Железнодорожники» одержали победу со счетом 5:4 по итогам буллитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Минчане забили на первой же минуте матча: в результате серии рикошетов шайба оказалась за спиной ярославского вратаря Даниил Исаева. Автор гола — Станислав Галиев. Счет сравнял капитан «Локомотива», защитник Александр Елесин на 12-й минуте. Через минуту при игре в большинстве шайбу в ворота Зака Фукале (вратарь «Динамо») забросил уже другой защитник ярославской команды — Андрей Сергеев. Между этими голами подрались защитники Даниил Мисюль («Локомотив») и Даррен Диц («Динамо»), за что оба были удалены.

Во втором периоде команды сначала обменялись шайбами: отличились у «Локомотива» Никита Кирьянов, у «Динамо» — Никита Кирьянов. Во второй половине двадцатиминутки защитник минчан Ксавье Улле сравнял.

Третий период начался со счетом 3:3. Уже на 46-й минуте забил нападающий ярославцев Байрон Фрэз, а на 49-й — форвард команды-гостей Илья Усов. Игра перешла в овертайм, где моменты были у обеих команд, но спасали вратари. Победную шайбу уже в буллитной серии забросил нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.

24 февраля «Локомотив» встретится дома с московским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алла Чижова