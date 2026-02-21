Российская конькобежка Семенова не смогла выйти в финал масс-старта на Олимпиаде

Российская конькобежка Анастасия Семенова не смогла квалифицироваться в финал масс-старта на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

По итогам полуфинального забега россиянка стала девятой, показав время 8 минут 45,91 секунды и набрав одно очко. Победительницей стала нидерландка Марейке Груневауд. Для попадания в финал конькобежкам необходимо войти в восьмерку лучших в своем квалификационном забеге.

Медали будут разыграны позднее 21 февраля. В финал вышла представительница Казахстана Елизавета Голубева, которая до 2023 года выступала за Россию.

Анастасии Семеновой 21 год. Конькобежка является победительницей и призером чемпионатов и Кубков России.

Таисия Орлова