Аэропорт Ижевска возобновил работу после отмены угрозы БПЛА

Международный аэропорт Ижевска возобновил работу в штатном режиме, сообщила Росавиация. Ограничения на прием и выпуск самолетов действовали около получаса. Региональный комитет по ГО и ЧС сообщал, что в Удмуртии объявляли сигнал «Беспилотная опасность».

Власти региона ранее сообщили о введении плана «Ковер» в радиусе 100 км от города Воткинск, расположенного в пригороде республиканской столицы. В городе отменили массовые мероприятия по случаю Масленицы. Удмуртский Минспорт отменил все уличные спортивные мероприятия в регионе до 23 февраля.