В удмуртском Воткинске ввели план «Ковер»

Сигнал «Ковер» объявлен в радиусе 100 км от города Воткинск. Об этом сообщило управление МЧС по Удмуртии. Глава госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин уточнил, что на территории республики введен сигнал «Беспилотная опасность».

В международном аэропорту Ижевска, расположенном в 30 км от Воткинска, приостановлены прием и отправка самолетов. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявили в Росавиации.

В первой половине дня власти соседнего Татарстана сообщили об отражении массированной «атаки БПЛА и иных средств». Целями были в том числе промышленные объекты в Альметьевске.