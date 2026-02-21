В Удмуртии отменили все уличные спортивные мероприятия до 23 февраля

Министерство по физической культуре и спорту Удмуртии отменило все уличные спортивные мероприятия в регионе 21, 22 и 23 февраля. Об этом сообщила администрация Воткинска, расположенного в пригороде Ижевска.

«Берегите себя и оставайтесь в безопасности!» — призвали чиновники.

Сегодня утром глава города Алексей Заметаев сообщил об отмене массовых мероприятий по случаю Масленицы, которые должны были пройти в выходные на центральной площади Воткинска. Он призвал горожан провести «этот субботний день с близкими».

Во второй половине дня Росавиация объявила о введении ограничений для аэропорта Ижевска. Региональное МЧС сообщило о плане «Ковер» в радиусе 100 км от Воткинска.