Старейший деревянный дом Ярославской области выставили на продажу

Старейший деревянный памятник области — «Дом Меховых – Ворониных», расположенный в Угличе (ул. Ольги Берггольц, д. 4), выставили на продажу за 1,6 млн руб. Аукцион объявлен на площадке «ГИС Торги».

Фото: Министерство культуры РФ

Двухэтажный дом построен в XVIII веке. Он является объектом культурного наследия (ОКН) федерального значения и находится в федеральной собственности. Здание никак не используется и постепенно разрушается. Сейчас оно находится в неудовлетворительном состоянии, конструктивные элементы — преимущественно в аварийном состоянии.

Новому собственнику здания земельный участок под ним сдадут в аренду за 19 тыс. руб. в год. Вид разрешенного использования участка: малоэтажная жилая застройка, культурное развитие, деловое управление, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание. Торги по продаже памятника состоятся 10 апреля.

Фото: Извещение

«Дом Меховых – Ворониных» входит в пилотный проект по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот, который реализуется министерством культуры РФ и институтом развития «ДОМ.РФ». Программа предполагает меры господдержки.

Алла Чижова