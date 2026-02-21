Умерла одна из «бурановских бабушек» Зоя Дородова

Умерла участница удмуртского музыкального коллектива «Бабушки из Бураново» Зоя Дородова. Ей было 85 лет. О смерти артистки сообщил глава Малопургинского района Александр Деев.

«Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас. Выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто разделяет эту боль. Скорбим вместе с вами»,— написал господин Деев во «ВКонтакте».

Зоя Дородова входила в первый состав «Бурановских бабушек». В 2012 году с песней «Party for Everybody» группа заняла второе место на конкурсе «Евровидение» в Баку. На самом конкурсе Зоя Дородова не выступала, поскольку по правилам на сцене могут находиться максимум шесть человек. С приходом нового продюсера состав коллектива «Бурановские бабушки» был полностью заменен, а участницы первого состава создали новый ансамбль — «Бабушки из Бураново».

В 2014 году умерла участница первого состава «Бурановских бабушек» Елизавета Зарбатова. Ей было 87 лет. В 2019-м на 85-м году жизни умерла солистка коллектива Наталья Пугачева, в 2024-м — другая его участница Екатерина Шкляева. Ей было 87 лет.