Умерла одна из участниц «Бабушек из Бураново» Зоя Дородова

Участница удмуртского музыкального коллектива «Бабушки из Бураново» Зоя Дородова умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщил глава Малопургинского района Александр Деев.

Фото: Александр Деев, vk

Фото: Александр Деев, vk

«Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас. Выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто разделяет эту боль. Скорбим вместе с вами»,— написал он.

Зоя Дородова была в первом составе коллектива «Бурановские бабушки», который в 2012 году занял второе место в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Однако на самом конкурсе она не выступала, поскольку по его правилам на сцене могут находиться только шесть человек. Позднее коллектив «Бурановские бабушки» был полностью обновлен, а первый состав стал выступать под названием «Бабушки из Бураново».

Напомним, в 2014 году скончалась участница первого состава «Бурановских бабушек» Елизавета Зарбатова. Ей было 87 лет. В 2019-м на 85-м году жизни умерла от онкологического заболевания Наталья Пугачева, в 2024-м — Екатерина Шкляева. Ей было 87.

Прощание с участницей коллектива Бабушки из Бураново Екатериной Шкляевой прошло в храме Святой Троицы в селе Бураново 25 июля

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Екатерина Шкляева родилась в 1937 году в соседней с Бураново деревней Егорово, которой уже не существует. В молодости работала на Ижевском механическом заводе. Позднее вернулась в Бураново, где работала в столовой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Вместе с коллективом "Бурановские бабушки" Екатерина Шкляева (справа) приняла участие в международном конкурсе "Евровидение" в 2012 году в Баку. Они заняли второе место с песней Party for Everybody на удмуртском языке с англоязычным припевом. Коллектив существовал давно, но в 2008 году обрел известность после перепевок мировых хитов на удмуртском языке

Фото: Медиагруппа «Центр»

Благодаря участию в "Евровидении" "Бурановские бабушки" стали известны на весь мир. Однако продюсерский центр решил полностью обновить состав коллектива. Первый состав "Бурановских бабушек" начал выступать в Удмуртии под названием "Бабушки из Бураново". Екатерина Шкляева (вторая слева) также была его участницей

Фото: Коммерсантъ / Александр Скифский

На похороны Екатерины Шкляевой собрались жители села, родные и близкие певицы

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Участницы коллектива "Бабушки из Бураново" Граня Байсарова, Галина Конева, Валентина Пятченко, а также бывший администратор коллектива, певица Мария Толстухина (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Прощание с участницей коллектива "Бабушки из Бураново" Екатериной Шкляевой

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Прощание с участницей коллектива "Бабушки из Бураново" Екатериной Шкляевой

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Женщина с букетом ромашек на прощании с Екатериной Шкляевой

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

«Екатерина Семеновна во всех наших красивых песнях запевала, солировала. Она очень любила петь. И могла бы стать настоящей певицей, если бы обучили ее, если была бы такая возможность. В жизни она была обычной бабушкой. А вот когда она начинала петь, раскрывалась и очень органично на сцене смотрелась. Игры в ней никакой не было. Просто человек пел от души. Вот такая она бабушка, я ее очень люблю»,– рассказала порталу Izhlife художественный руководитель «Бабушек из Бураново» Ольга Туктарева

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Участницы коллектива "Бабушки из Бураново"

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Бабушки и министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Прощание с Екатериной Шкляевой проходило в храме, деньги на который собирали участницы коллектива "Бабушки из Бураново"

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Полный состав "Бабушек из Бураново" в апреле 2019 года. Наталья Пугачева (в центре) ушла из жизни в октябре 2019 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Медиагруппа «Центр»

Фото: Коммерсантъ / Александр Скифский

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

