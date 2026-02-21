Умерла одна из участниц «Бабушек из Бураново» Зоя Дородова

Участница удмуртского музыкального коллектива «Бабушки из Бураново» Зоя Дородова умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщил глава Малопургинского района Александр Деев.

«Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас. Выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто разделяет эту боль. Скорбим вместе с вами»,— написал он.

Зоя Дородова была в первом составе коллектива «Бурановские бабушки», который в 2012 году занял второе место в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Однако на самом конкурсе она не выступала, поскольку по его правилам на сцене могут находиться только шесть человек. Позднее коллектив «Бурановские бабушки» был полностью обновлен, а первый состав стал выступать под названием «Бабушки из Бураново».

Напомним, в 2014 году скончалась участница первого состава «Бурановских бабушек» Елизавета Зарбатова. Ей было 87 лет. В 2019-м на 85-м году жизни умерла от онкологического заболевания Наталья Пугачева, в 2024-м — Екатерина Шкляева. Ей было 87.