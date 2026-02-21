Le Monde: США переправляют военные самолеты из Европы на Ближний Восток

В то время как переговорщики США и Ирана в Женеве обсуждали возможность урегулирования отношений, американские военные самолеты перебрасывали с авиабаз в Европе на Ближний Восток. Об этом пишет Le Monde после анализа спутниковых снимков.

18 февраля на спутниковые снимки Planet Labs попали 30 самолетов радиоэлектронной борьбы Growler и истребителей F-15 и F-35 на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. Два дня спустя, согласно снимкам Airbus, на базе было уже 59 самолетов, пишет Le Monde.

Со ссылкой на данные о полетах издание пишет, что «десятки военно-транспортных самолетов» вроде C-17 ежедневно курсируют между Европой и Аравийским полуостровом.

The New York Times писал, что США эвакуируют персонал своих ближневосточных баз, расположенных в радиусе досягаемости иранских ракет.