Над российскими регионами за пять часов сбили 31 БПЛА

В период с 9:00 до 14:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 31 беспилотник самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, по 11 БПЛА сбили над Татарстаном и Белгородской областью, четыре — над Курской областью, по два — над Ульяновской и Пензенской областями, один — над Самарской областью.

В белгородском селе Почаево в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мирный житель. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки, плеча и спины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Пензенской и Ульяновской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти Татарстана заявили, что средства ПВО отразили массированную атаку «БПЛА и иных средств».

Сегодня ночью, по данным Минобороны РФ, над Россией сбили 77 беспилотников. С утра в течение двух часов было уничтожено еще 12 дронов.