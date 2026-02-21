За два часа над российскими регионами сбили 12 БПЛА

С 7:00 до 9:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили над пятью российскими регионами 12 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. По его данным, пять БПЛА сбили над Ростовской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью, по одному — над Астраханской и Волгоградской областями.

Власти регионов пока никак не комментировали атаки. В течение ночи силы ПВО сбили 77 дронов над девятью российскими регионами. В Удмуртии при атаке пострадали 11 человек. По всей стране приостанавливали работу 11 аэропортов.