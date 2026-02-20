Среди погибших на Байкале китайских туристов оказался подросток

Спасатели опознали четырех погибших при провале УАЗа с китайскими туристами на озере Байкал. Одним из них оказался 14-летний подросток, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также установлена личность выжившего туриста.

По данным главы региона, в автомобиле ехала супружеская пара из КНР, их ребенок и еще один родственник. Все они прибыли как самостоятельные туристы. Также сотрудники МЧС выяснили личность водителя: им оказался 44-летний местный житель. Господин Кобзев поручил провести проверку по выявлению нелегальных перевозчиков в туристических зонах в регионе.

УАЗ с китайскими туристами ушел под лед Байкала сегодня днем. По данным МЧС, автомобиль попал в ледовый разлом. Специалисты обнаружили тела семи человек. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, прокуратура организовала проверку.

Никита Черненко