Топ-10 производителей натурального сидра в 2025 году

Компания Бренд Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%) СЮР «Дальняя дача» 255,62 15,28 «Крафтье» Bullevie 62,87 12,63 «Абрау-Дюрсо» «Абрау-Дюрсо» 24,7 –34,03 «Рэбел эппл» Rebel Apple 23,84 14,25 Динской пивоваренный завод Yablokov 22,89 81,22 «Заповедник» «Заповедник» 19,75 19,25 «Сильвия» «Стрелка» 16,76 –9,26 «Артис» Artis Bouche 14,98 11,93 «Блицтрейд» «Усадьба Кусково» 12,3 –16,54 «Яблочный спас» «Суворовский» 9,53 –67,02 Всего 527,13 7,54