В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя 14 часов

В Татарстане спустя 14 часов отменили режим беспилотной опасности. Оповещение поступило через приложение МЧС России. Режим действовал с позднего вечера 20 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным пресс-службы раиса республики на Татарстан была предпринята массированная атака БПЛА. «В результате слаженной работы всех служб удалось отразить атаку. Производственные процессы не остановлены. Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Утром угрозу атаки БПЛА объявляли для четырех городов — Казани, Нижнекамска, Елабуги и Альметьевска. Аэропорты Казани и Нижнекамска дважды за сутки закрывались на прием и выпуск воздушных судов.

Школьников в Казани эвакуировали в укрытия. Кроме того, в столице республики отменили уличные мероприятия, включая масленичные гуляния.

Анар Зейналов