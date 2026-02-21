В Казани школьников эвакуировали на фоне угрозы атаки БПЛА

Во всех образовательных учреждениях Казани учащихся вместе с учителями спустили в защитные зоны. Об этом сообщает пресс-служба управления образования города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Казани учащихся эвакуировали из-за угрозы атаки БПЛА

«Уважаемые родители! МЧС Татарстана объявило в Казани угрозу атаки БПЛА. В связи с этим во всех образовательных организациях в целях безопасности учащиеся вместе с учителями находятся в предусмотренных защитных зонах», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дети находятся под постоянным присмотром педагогов. Учреждения действуют строго по установленным алгоритмам

Угроза также действует в Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске. Аэропорты Казани и Нижнекамска на момент публикации закрыты.

Анар Зейналов