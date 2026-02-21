В Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА на три города

В Татарстане объявлена угроза атаки беспилотников на Казань, Нижнекамск и Елабугу. Оповещение поступило через приложение МЧС России. Жителей призвали спуститься в укрытия и не подходить к окнам.

Кроме того, аэропорты Казани и Нижнекамска вновь закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Ранее воздушные гавани уже закрывались ночью — с 23:31 до 5:16.

В республике с позднего вечера 20 февраля продолжает действовать режим беспилотной опасности.

UPD: Угроза атаки также объявлена для Альметьевска.

UPD 2: Режим беспилотной опасности в республике отменен в 13:40.

Анар Зейналов