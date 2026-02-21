ISU отказался после Олимпиады допустить российских фигуристов на чемпионат мира

Российские и белорусские фигуристы не смогут участвовать в чемпионате мира 2026 года в Праге. Об этом «Матч ТВ» заявили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

«Для квалификационных соревнований к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине было сделано исключение», — отметили в пресс-службе.

В отличие от других крупных федераций, контролирующих зимние виды спорта, ISU без указаний со стороны арбитражных инстанций разрешил российским спортсменам участвовать в Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. При этом россиянам выделили очень маленькую квоту.

Подробнее — в материале «Ъ» «Их не взяли на Олимпиаду».