Их не взяли на Олимпиаду

Международный союз конькобежцев (ISU), в отличие от других крупных федераций, контролирующих зимние виды, сам, без указаний со стороны арбитражных инстанций, разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо, однако выделил им мизерное количество квот. Особенно пострадало фигурное катание, хит олимпийской программы. Право выступать досталось только двум одиночникам — Аделии Петросян и Петру Гуменнику. При этом не смогли отправиться в Италию представители других дисциплин, которые наверняка считались бы фаворитами. Речь прежде всего о парном катании и дуэтах, занявших третье и четвертое места на Олимпиаде в Пекине,— Анастасии Мишиной и Александре Галлямове, а также Александре Бойковой и Дмитрии Козловском. Их технический контент ничуть не слабее, чем у нынешних зарубежных лидеров жанра, а у Бойковой с Козловским, в нынешнем сезоне освоивших четверной выброс, скорее всего, сложнейший в современном фигурном катании.

В лыжных гонках возможность выступить на Олимпиаде досталась талантливым, но слишком молодым и неопытным Савелию Коростелеву с Дарьей Непряевой. Не досталась она ярчайшей звезде российских зимних видов Александру Большунову. На момент введения санкций Большунов, завоевавший в Пекине три золота, царил в лыжных гонках, а соотечественников превосходил на голову на внутренних соревнованиях вплоть до прошлого сезона.

Союз биатлонистов России подал в Спортивный арбитражный суд апелляцию на отстранение от международных соревнований в декабре слишком поздно, чтобы рассчитывать на оперативное положительное решение. Из-за этого сборная России недосчиталась группы довольно сильных спортсменов, например дважды ставшего бронзовым призером на Олимпиаде в Пекине Эдуарда Латыпова, по-прежнему весьма резвого и кусачего.

Несмотря на ветеранский — 40 лет — возраст, очень хотел выступить на итальянской Олимпиаде знаменитый скелетонист Александр Третьяков — олимпийский чемпион 2014 года, выигрывавший мировое первенство, общий зачет Кубка мира и перед изоляцией России сохранявший позиции в элите. Но не сложилось.

Среди представителей всех видов, которые контролирует Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), допуск на Олимпиаду получили лишь лыжники. Но среди тех, что были проигнорированы, есть известные российские спортсмены, такие как фристайлистка Анастасия Таталина. Она не сумела добыть медали на Олимпийских играх в Пекине, но перед ними входила в фаворитский шорт-лист, победив на чемпионате мира в любимой дисциплине биг-эйр.

Главная олимпийская боль российского болельщика — это, видимо, отсутствие в Италии хоккейной сборной страны. На турнире, в котором впервые с 2014 года выступят звезды НХЛ, она могла бы пошуметь. Остается только смаковать вероятный состав существующей исключительно в воображении команды с Никитой Кучеровым, Кириллом Капризовым, Артемием Панариным, Евгением Малкиным и великим Александром Овечкиным.