Здание Камерного театра в Ярославле продадут за 94 млн рублей

Мэрия города Ярославля приняла решение о продаже на электронном аукционе нежилого здания и земельного участка по адресу: ул. Свердлова, д. 9, в котором ранее располагался Камерный театр. Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Объект включает трехэтажный кинотеатр площадью 1294,3 кв. м, построенный в 1913 году, и прилегающий земельный участок общей площадью 1262 кв. м. Здание является объектом культурного наследия местного значения, включенным в Единый государственный реестр. Начальная цена продажи составляет 94,7 млн руб. Покупатель будет обязан соблюдать требования по сохранению исторического облика объекта.

Реализация постановления поручена комитету по управлению муниципальным имуществом. Контроль за исполнением возложен на тот же комитет. Постановление вступает в силу с момента подписания. Сроки проведения аукциона постановлением не определны.

Антон Голицын